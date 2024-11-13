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16:15, 13 ноября 2024 года Еще трое детей-сирот из Орловской области получили жилищные сертификаты Возможностью выбора жилплощади с начала года воспользовались 38 человек.



Фото: департамент ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Орловской области

В Орловской области произошло радостное событие: трое детей-сирот, Александр Грухов, Мурат Халыдов и Кристина Некрасова, стали обладателями жилищных сертификатов.



Как отметил руководитель регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин, обеспечение детей-сирот комфортным жильем является одним из ключевых направлений деятельности. По его словам, новые правила позволяют этой уязвимой категории граждан получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе.



С начала года возможностью выбора жилой площади уже воспользовались 38 сирот. Из них 36 человек уже приобрели квартиры, а остальные находятся в процессе поиска подходящих вариантов.





Сергей Мерцалов





