В Орловскую область приехали участники всероссийского проекта "Земляне"
Они организовали агроэкскурсию для семьи участника СВО.
В Орловскую область впервые приехали участники всероссийского проекта "Земляне". Они организовали увлекательную агроэкскурсию для семьи участника специальной военной операции. На экскурсию отправились Татьяна - мама бойца, его жена Анна и сыновья Миша и Лева. Они посетили краеведческий музей в Орле и Злынский конезавод в Болховском районе.
Проект "Земляне" для семей с детьми реализуется при поддержке Минсельхоза России уже четвертый год. За это время в нем приняли участие более 40 регионов. Одна из задач проекта - рассказать о возможностях агротуризма и познакомить подрастающее поколение с многогранной и интересной деревенской жизнью. В эко-путешествие отправилась и наш корреспондент Татьяна Тимохина.