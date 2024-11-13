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19:58, 13 ноября 2024 года В Орловскую область приехали участники всероссийского проекта "Земляне" Они организовали агроэкскурсию для семьи участника СВО.







В Орловскую область впервые приехали участники всероссийского проекта "Земляне". Они организовали увлекательную агроэкскурсию для семьи участника специальной военной операции. На экскурсию отправились Татьяна - мама бойца, его жена Анна и сыновья Миша и Лева. Они посетили краеведческий музей в Орле и Злынский конезавод в Болховском районе.



Проект "Земляне" для семей с детьми реализуется при поддержке Минсельхоза России уже четвертый год. За это время в нем приняли участие более 40 регионов. Одна из задач проекта - рассказать о возможностях агротуризма и познакомить подрастающее поколение с многогранной и интересной деревенской жизнью. В эко-путешествие отправилась и наш корреспондент Татьяна Тимохина.









Татьяна Тимохина





