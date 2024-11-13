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15:34, 13 ноября 2024 года Десантникам на курском приграничье передали 40 кубометров березовых досок из Орла Президентская академия в Орле совместно со своими партнерами отправила 40 кубометров березовой доски десантникам, выполняющим задачи на курском приграничье.



Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

Десантникам на курском приграничье передали 40 кубометров березовых досок из Орла. Президентская академия в Орле совместно со своими партнерами отправила 40 кубометров березовой доски десантникам, выполняющим задачи на курском приграничье.

"Пиломатериал выступает неотъемлемой частью оборудования позиций наших бойцов. Для закрепления на отдельных участках, а также оборудования мест расположения личного состава доска, брус и тес необходимы в больших объемах. В связи с этим совместно с нашими партнерами, которые всегда нам помогают, пиломатериалом решили сразу отправить большую партию досок. До наступления сильных заморозков бойцы смогут построить новые и завершить строительство ранее начатых укреплений и других видов необходимых военным сооружений", – подчеркнул директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Загрузка военных машин производилась на пилораме в Калужской области. Пиломатериал заранее был приготовлен. Доска толщиной 50 мм заранее была распилена на 6-ти метровую длину. После этого, когда военные машины прибыли, доска была загружена манипулятором в кузова автомобилей. Стоит отметить, что ранее Президентская академия из Орла совместно со своими партнерами уже отправляли на разные участки зоны СВО пиломатериал. Среди отправленных материалов были – доска, тес, брус. Помимо всего ранее отправлялись утеплитель, пленка и другие строительные материалы для оборудования военных позиций.







