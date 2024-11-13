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15:21, 13 ноября 2024 года

Рифат Сабитов вошел в состав жюри Премии имени Эдуарда Сагалаева

Церемония вручения премии состоится 23 ноября в театре "У Никитских ворот".


Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов вошел в состав жюри Премии имени Эдуарда Сагалаева. Председателем стал ведущий и политический обозреватель телеканала «Общественное телевидение России» Леонид Млечин.

Церемония вручения премии состоится 23 ноября в театре "У Никитских ворот" в рамках фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов "Герой нашего времени". Он призван привлечь внимание телевизионных и производящих компаний к программам и фильмам, связанным с подлинными человеческими ценностями.

Жюри оценит конкурсные проекты в восьми номинациях: "Лучшая ежедневная/еженедельная информационно-аналитическая программа", "Лучший интервьюер", "Лучшая развлекательная программа", "Лучшая утренняя программа", "Лучшая программа для детей", "Лучший документальный фильм", "Лучшая спортивная программа/трансляция", "PRO Добро — Лучшая социальная акция телеканала".
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