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20:28, 13 ноября 2024 года В Орле завершился межрегиональный фестиваль "Наследники России православной" Было представлено более 200 творческих номеров.







В Орле подвели итоги 6-го межрегионального фестиваля "Наследники России православной". В рамках мероприятия было представлено более 200 творческих номеров.



В этом году в фестивале приняли участие коллективы из соседних городов: Воронежа и Курска. Каждый из них привнес свой уникальный колорит, показав не только яркие выступления, но и представил национальные казачьи костюмы.



Гала-концерт собрал свыше 200 творческих номеров. Номинации были разные. Но всех объединяла общая черта - православная вера и дух казачества. На фестивале побывала Эльза Ахмедбекова.





Эльза Ахмедбекова





