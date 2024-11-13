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19:06, 13 ноября 2024 года В Орле открылась выставка иллюстраций к работам Лермонтова Ее посвятили 210-летию со дня рождения поэта.







В музее Тургенева открылась выставка, посвященная 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Студенты и преподаватели академии Сурикова представили свои иллюстрации к произведениям поэта. Музей Тургенева дополнил выставку своей темой – «знакомство Лермонтова со знаменитыми орловцами».



Зритель увидит эскизы и графику к самым известным произведениям: "Герой нашего времени", "Бородино", "Мцыри" и другим.



Выставка будет экспонироваться по 15 декабря.



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Эва Стасюлевич





