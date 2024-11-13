В Орле открылась выставка иллюстраций к работам Лермонтова
Ее посвятили 210-летию со дня рождения поэта.
В музее Тургенева открылась выставка, посвященная 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Студенты и преподаватели академии Сурикова представили свои иллюстрации к произведениям поэта. Музей Тургенева дополнил выставку своей темой – «знакомство Лермонтова со знаменитыми орловцами».
Зритель увидит эскизы и графику к самым известным произведениям: "Герой нашего времени", "Бородино", "Мцыри" и другим.