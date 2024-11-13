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14:31, 13 ноября 2024 года В Орловской области ищут 87-летнюю женщину С 12 ноября 2024 года ее местонахождение неизвестно.



Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Орловской области ищут 87-летнюю Валентину Кухтинову (Мосину). Женщина пропала 12 ноября 2024 года в поселке Шаблыкино.



Как сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт", в день исчезновения Валентина Филипповна была одета в черную куртку до колена, желткую кофту, юбку, серые гольфы, серые калоши и разноцветный платок. Рост женщины - 164 сантиметра. У нее голубые глаза, русые с проседью волосы и нормальное телосложение.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Валентины Филипповны, просят позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-5452 (бесплатно по РФ) или 112.







Сергей Мерцалов





