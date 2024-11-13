Орловцам напомнили о коварстве первого льда. В прошлом году, к примеру, ливенский рыбак провалился в воду 25 ноября. В этом году лед только начинает появляться, но инспекторы ГИМС и орловские кадеты уже патрулируют набережные.
Роман Орлов, государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области:"Предупреждаем, что сейчас межсезонье, впереди у нас начинается период ледостава. Лед еще не образовался, но когда он будет это делать – это самый опасный период".
С начала этого года на орловских водоемах произошло 30 происшествий, 23 из них закончились трагедией.