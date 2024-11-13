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17:59, 13 ноября 2024 года Орловцам напомнили о коварстве первого льда Инспекторы ГИМС патрулируют набережные.







Орловцам напомнили о коварстве первого льда. В прошлом году, к примеру, ливенский рыбак провалился в воду 25 ноября. В этом году лед только начинает появляться, но инспекторы ГИМС и орловские кадеты уже патрулируют набережные.

Роман Орлов, государственный инспектор ГИМС ГУ МЧС России по Орловской области: "Предупреждаем, что сейчас межсезонье, впереди у нас начинается период ледостава. Лед еще не образовался, но когда он будет это делать – это самый опасный период". С начала этого года на орловских водоемах произошло 30 происшествий, 23 из них закончились трагедией.





Антон Сорокин





