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16:42, 13 ноября 2024 года Йеменца и орловчанку осудили за организацию незаконной миграции Иностранец приговорен к реальному сроку, его соучастница отделалась условным.





Северный районный суд Орла признал гражданина Йеменской Республики и местной жительницы виновными в организации незаконной миграции. Иностранец получил три года колонии общего режима, его соучастница отделалась двумя годами условно.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области, преступную схему разработал йеменец. К ней он привлек двух орловчанок, которые за деньги заключили с иностранцами фиктивные браки. Так двум мигрантам удалось в упрощенном порядке получить разрешения на временное проживание, но позднее и браки, и разрешения были аннулированы.





Артем Ежаков





