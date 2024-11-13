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13:23, 13 ноября 2024 года На улице Орловских партизан посадили деревья Там появилось 44 дуба и 54 рябины.



Скриншот из видео мэрии Орла

На улице Орловских партизан в качестве компенсационной высадки появились 44 дуба и 54 рябины. Об этом сообщили в городской администрации.



Как заверили сотрудники "Спецавтобазы", такое время посадки деревьям не повредит: они уже в "спячке" и были подготовлены к холодам, а сам грунт не промерз. Весной деревья будут поливать.



Напомним, что сейчас работы на 800-метровом участке дороги на улице Орловских партизан завершены на 90%. До 1 декабря подрядчик обещает сдать объект.





Артем Ежаков





