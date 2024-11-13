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15:34, 13 ноября 2024 года Жильцы дома на Рощинской в Орле дождались ремонта кровли Они добивались этого два года.



Фото: "Народный фронт | Орловская область"

Жильцы дома по улице Рощинская, 27 два года добивались того, чтобы кровля больше не протекала.



Первыми внимание обратили активисты "Народного фронта". После их публикации мэрия Орла начала работу.



На крыше положили более 300 метров рубероида, закрыли примерно 20 квартир. Первый дождь уже проверил надежность. Пока жалоб не было.





Анна Вайсергисер





