Жильцы дома на Рощинской в Орле дождались ремонта кровли

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15:34, 13 ноября 2024 года
Жильцы дома на Рощинской в Орле дождались ремонта кровлиОни добивались этого два года.
Фото: "Народный фронт | Орловская область"
Жильцы дома по улице Рощинская, 27 два года добивались того, чтобы кровля больше не протекала.
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