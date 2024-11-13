Здания общежития студенческого кампуса в Орле свяжут надземными и подземными переходами
Уже идут монолитные работы.
Здания общежития студенческого кампуса в Орле свяжут надземными и подземными переходами. Об этом сообщил "Единый заказчик в сфере строительства".
Сам комплекс общежития будет состоять из трех зданий. Там уже идут монолитные работы. Помимо, собственно, жилого пространства, внутри создадут спортивные залы, помещения для самостоятельного обучения и проведения досуга.
Закончить строительство всего кампуса планируют в 2026-м году.