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11:55, 13 ноября 2024 года Здания общежития студенческого кампуса в Орле свяжут надземными и подземными переходами Уже идут монолитные работы.





Здания общежития студенческого кампуса в Орле свяжут надземными и подземными переходами. Об этом сообщил "Единый заказчик в сфере строительства".



Сам комплекс общежития будет состоять из трех зданий. Там уже идут монолитные работы. Помимо, собственно, жилого пространства, внутри создадут спортивные залы, помещения для самостоятельного обучения и проведения досуга.



Закончить строительство всего кампуса планируют в 2026-м году.





Артем Ежаков





