Главная » Новости



12:27, 13 ноября 2024 года Роструд напомнил орловцам о рабочей шестидневке в конце года Она начнется в понедельник 23-го декабря и закончится в субботу 28 декабря.





Государственная инспекция труда в Орловской области напомнила орловцам о рабочей шестидневке в конце года. Она начнется в понедельник 23-го декабря и закончится в субботу 28 декабря.



При этом в Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным. С инициативой выступил депутат Станислав Наумов. В обращении к вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко предложено рассмотреть возможность дать регионам право установить последнюю субботу года днем отдыха, сообщает РИА "Новости".



Сами новогодние праздники продлятся 11 дней. Согласно трудовому календарю, они начнутся 29 декабря и закончатся 8 января.





Артем Ежаков





