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14:52, 13 ноября 2024 года В "Орловском полесье" барсук вышел наесться перед спячкой Зверька засняли фотоловушки национального парка.







Национальный парк "Орловское полесье" поделился кадрами барсука. Он гулял по опушке в поисках пропитания на зиму и наслаждался осенним воздухом. Кадры редки тем, что барсуки ведут скрытный ночной образ жизни и днем встречаются редко.



Барсуки в холодное время года уходят в спячку до весеннего сезона. Они — единственные представители семейства куньих, которые впадают в длительный зимний сон. До этого им надо нагулять жир и подготовить норы к зимовке.







