В "Орловском полесье" барсук вышел наесться перед спячкой
Зверька засняли фотоловушки национального парка.
Национальный парк "Орловское полесье" поделился кадрами барсука. Он гулял по опушке в поисках пропитания на зиму и наслаждался осенним воздухом. Кадры редки тем, что барсуки ведут скрытный ночной образ жизни и днем встречаются редко.
Барсуки в холодное время года уходят в спячку до весеннего сезона. Они — единственные представители семейства куньих, которые впадают в длительный зимний сон. До этого им надо нагулять жир и подготовить норы к зимовке.