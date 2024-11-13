Орловец случайно разрезал себе рот и щеку болгаркой
Хирурги клинической больницы сумели зашить ткани.
Хирурги отделения челюстно-лицевой хирургии Орловской областной клинической больницы восстановили функции полости рта пациента, случайно разрезавшего себе левую щеку, губы и подбородок болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе больницы. Операцию по пластике делали под общей анестезией.
Напомним, что ранее врачи ООКБ восстановили частично оторванную губу пациента. Мужчина получил серьезную травму в ДТП