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12:51, 13 ноября 2024 года Орловский керамист Игорь Кожанчиков удостоен звания Народного мастера 12 лет своей жизни он отдал созданию чернышенской и плешковской игрушек.







Департамент культуры Орловской области присвоил звание «Народный мастер» Игорю Кожанчикову. Почти 13 лет он занимается керамикой, а 12 лет своей жизни отдал созданию чернышенской и плешковской игрушек.



Когда Игорь Кожанчиков начинал лепить из глины свои первые игрушки, это было простым увлечением. Художественного образования будущий мастер не получил. Со временем своему хобби Игорь Кожанчиков стал уделять все больше внимания.



После выхода на пенсию мастер стал педагогом дополнительного образования, представлял свою продукцию на многочисленных ярмарках и конкурсах, завоевал множество наград и дипломов. Сегодня Игорь Александрович передает мастерство детям.





Эва Стасюлевич





