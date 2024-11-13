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18:26, 13 ноября 2024 года Орловщина передала сотни учебников для особенных луганских детей Книги распределят по школам Троицкого района.



Фото: департамент образования Орловской области

Орловская область передала в подшефный Троицкий район Луганской Народной Республики 417 учебников для детей с особенностями развития. Книги распределят по школам муниципального образования, сообщили в региональном департаменте образования.



Учебники разработаны с учетом особенностей восприятия информации особенными детьми. Книги помогут ребятам лучше освоить материал и развить нужные навыки.



Орловская область активно помогает Троицкому району в сфере образования. Туда регулярно отправляют учебную и развлекательную литературу, стройматериалы и оборудование для учебных заведений. Недавно орловские специалисты помогли отремонтировать детский сад на 170 детей.





Артем Ежаков





