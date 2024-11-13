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10:22, 13 ноября 2024 года 35 тысяч орловцев болеют сахарным диабетом У большинства диагностирован диабет второго типа.





В Орловской области диагноз "сахарный диабет" поставлен 35 тысячам человек. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения. У большинства подтвержден диабет второго типа, он же "диабет взрослых".

"Пик заболеваемости этим типом приходится на возрастной промежуток от 60 до 65 лет, он часто имеет наследственную связь и зависит от образа жизни человека", – уточнили в депздраве. Одни из ключевых факторов развития диабета – ожирение и отсутствие физической активности.



Поводом обратиться к врачу являются внезапно появившиеся утомляемость, сонливость, плохая переносимость привычных физических нагрузок, сухость во рту, жажда, кожный зуд. Также сигналом болезни являются плохо заживающие обычные кожные ранки.





Артем Ежаков





