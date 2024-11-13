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9:54, 13 ноября 2024 года В Орловской области около шести часов сохранялась опасность по беспилотникам Атаки обошли регион стороной.





В Орловской области около шести часов сохранялась опасность по беспилотникам. Ее объявили около восьми часов вечера 12 ноября и отменили примерно в два часа ночи 13 ноября.



Атаки обошли регион стороной. В сводках Минобороны РФ в это время Орловщина не упоминалась. Всего минувшей ночью над регионами России сбили 29 украинских дронов. Средства ПВО работали в Курской, Белгородской, Тверской, Брянской, Пензенской и Воронежской областях.



Напоминаем, что об объявлении и отмене в Орловской области ракетной опасности и опасности беспилотников сообщает официальное приложение МЧС России.





Артем Ежаков





