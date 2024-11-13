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11:32, 13 ноября 2024 года В Орловской области снова снизилась заболеваемость ОРВИ Число пациентов уменьшилось почти на 10%.





С 4-го по 10-е ноября в Орловской области с симптомами ОРВИ к медикам обратились около 3,7 тысячи тысяч человек. Это на 9,7% меньше показателя позапрошлой семидневки. Статистику озвучили в региональном Роспотребнадзоре.



Доля пациентов в возрасте до 14 лет снова немного уменьшилась и составила 45,9%.



Также 325 орловцев заболели COVID-19. Здесь заболеваемость немного подросла. Неделей ранее пациентов с коронавирусом было на 6,6% меньше.



Продолжается вакцинация против гриппа. Укол сделали порядка 280 тысяч жителей региона.



Прямо сейчас в области циркулируют возбудитель SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы и бокавирусы. Также отмечены единичные находки вирусов гриппа "А".





Артем Ежаков





