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8:43, 13 ноября 2024 года В десятках домов Орла похолодало из-за ремонта в котельной Также ограничение затронет детские сады и школы.





АО "Орелгортеплоэнерго" сообщает о снижении параметров отопления и горячего водоснабжения в ряде домов областной столицы. Причина связана с ремонтом котла в котельной по улице Латышских стрелков. Работы начались в восемь утра 13 ноября, сроков восстановления в компании не назвали.



Ограничение продлится вплоть до конца работ.



Список адресов, попадающих под неудобства:



• ул. Авиационная, 2, 6, 7, 7 корпус 2;



• ул. Комсомольская, 310/1, 322а, 340, 300, 302, 304, 306, 310, 312, 314, 316, ,322, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372; 272, 274, 282, 284, 286, 288;



• ул. Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37;



• ул. Латышских стрелков, 107;



• Детские сады №10 и №61;



• Школы №6 и №28.





Артем Ежаков





