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19:53, 12 ноября 2024 года В Орловской области объявлена опасность БПЛА 12 ноября 2024 Силы и средства ПВО приведены в готовность.



Фото: архив

В Орловской области 12 ноября объявлена опасность атаки беспилотников. Силы и средства противовоздушной обороны приведены в полную готовность, чтобы отразить потенциальную угрозу.



Предупреждение от Главного управления МЧС России по региону было получено в 19:52.



Отметим, что это уже не первое предупреждение об опасности атаки беспилотников в Орловской области в течение дня. Сегодня, 12 ноября, угроза атаки БПЛА уже объявлялась в половине шестого утра.







