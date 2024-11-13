среда 13.11.2024 10:55:03 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

7:21, 13 ноября 2024 года

Народные приметы на 13 ноября 2024: чего нельзя делать в день Никодима

Каких традиций придерживались наши предки, чем стоит заняться сегодня и о чем говорит погода.

Фото: Ольга Супонева

13 ноября 2024 день Никодима и Спиридона, в народном календаре - Никодимов день. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, а что можно, а также как предсказать погоду? Рассказываем.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

По поверьям, на Никодима нельзя устраивать конфликты и ссориться, это сулит неудачи. Также наши предки верили, что 13 ноября нельзя давать деньги в долг, иначе они не вернутся. Плохой приметой считается потерять пуговицу с одежды, могут настигнуть неприятности. Не стоит разговаривать с незнакомцами, это тоже может обещать неприятности. 

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО

На Руси заготавливали куриное мясо на зиму, готовили курицу к ужину: если съесть такое блюдо, то год будет удачным. А вот есть другое мясо не желательно, согласно народным приметам. Еще считалось, что сны, которые придут в ночь на 13 ноября - вещие. Сбыться они могут через девять дней. 

ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ

Солнечная погода и безоблачное небо предвещают сильный ветер в ближайшие дни, закат в облаках к дождю, сильный ветер - предвестник холода. Если идет мокрый снег - зима будет холодной, а громко чирикающие воробьи - к потеплению. Мягкую зиму, но при этом без слякости, предвещает звездное небо.


Ольга СУПОНЕВА
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.