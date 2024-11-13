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7:21, 13 ноября 2024 года Народные приметы на 13 ноября 2024: чего нельзя делать в день Никодима Каких традиций придерживались наши предки, чем стоит заняться сегодня и о чем говорит погода.



Фото: Ольга Супонева

13 ноября 2024 день Никодима и Спиридона, в народном календаре - Никодимов день. Какие есть народные приметы, чего нельзя делать, а что можно, а также как предсказать погоду? Рассказываем.



ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ



По поверьям, на Никодима нельзя устраивать конфликты и ссориться, это сулит неудачи. Также наши предки верили, что 13 ноября нельзя давать деньги в долг, иначе они не вернутся. Плохой приметой считается потерять пуговицу с одежды, могут настигнуть неприятности. Не стоит разговаривать с незнакомцами, это тоже может обещать неприятности.



ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО



На Руси заготавливали куриное мясо на зиму, готовили курицу к ужину: если съесть такое блюдо, то год будет удачным. А вот есть другое мясо не желательно, согласно народным приметам. Еще считалось, что сны, которые придут в ночь на 13 ноября - вещие. Сбыться они могут через девять дней.



ПРИМЕТЫ О ПОГОДЕ



Солнечная погода и безоблачное небо предвещают сильный ветер в ближайшие дни, закат в облаках к дождю, сильный ветер - предвестник холода. Если идет мокрый снег - зима будет холодной, а громко чирикающие воробьи - к потеплению. Мягкую зиму, но при этом без слякости, предвещает звездное небо.





Ольга СУПОНЕВА





