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21:14, 12 ноября 2024 года

На предприятиях Орловской области производительность труда увеличилась на 40%

Это стало возможным благодаря внедрению бережливых технологий.



На протяжении четырех лет ведущие предприятия Орловской области активно внедряли в свою деятельность бережливые технологии. Сначала к этой инициативе относились с некоторым недоверием, но со временем сами стали стремиться стать участниками национального проекта "Производительность труда".

Вместе с сотрудниками компаний специалисты федерального и регионального центров компетенций проводили диагностику производственных процессов и выявляли потери.

- Наша основная задача - понять, где можно найти ресурсы для улучшения. Например, мы выявляем ситуации, когда человек стоит в ожидании, пока ему принесут необходимые комплектующие. Также мы выявляем потери, когда работник вынужден отвлекаться от рабочего процесса и идти куда-то самостоятельно, - объясняет Игорь Алев, начальник управления по макрорегиону №6 АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда".

Результаты этой работы поразительны. На предприятиях, участвующих в нацпроекте, производительность труда в среднем увеличилась на 40%. Длительность технических операций сократилась на 41%. А запасы незавершенного производства, то есть продукции, которая не успела пройти все стадии обработки, стали меньше на 48%.


Антон Киселёв
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