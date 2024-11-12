В Железнодорожном районе Орла некоторые дома останутся без горячей воды
Неудобства связаны с химической промывкой теплообменника.
Фото: Ольга Супонева
13 ноября жители одиннадцати многоэтажных домов в Железнодорожном районе Орла останутся без горячей воды. Как сообщили в "Орелгортеплоэнерго", это связано с проведением химической промывки теплообменника на центральном тепловом пункте по улице Советской, 23а. Горячей воды не будет с 9:00 до 16:00.
Отключение коснется домов по следующим адресам:
- улица Набережная Дубровинского: 76, 86, 88, 90;
- улица Покровская: 20, 28, 32;
- улица Советская: 15, 17, 19, 25.