вторник 12.11.2024 19:06:10 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

17:31, 12 ноября 2024 года

«Ростелеком» и Солар помогли школьникам ЦФО обезопасить себя от травли в интернете

11 ноября «Ростелеком» и Солар, архитектор комплексной кибербезопасности, организовали онлайн-лекцию для учеников 7-8 классов, проживающих в регионах Центрального федерального округа.

Фото: ПАО «Ростелеком»

Erid: F7NfYUJCUneP41Zzuhno

«Ростелеком» и Солар помогли школьникам ЦФО обезопасить себя от травли в интернете. 11 ноября «Ростелеком» и Солар, архитектор комплексной кибербезопасности, организовали онлайн-лекцию для учеников 7-8 классов, проживающих в регионах Центрального федерального округа. В мероприятии по видеосвязи приняли участие порядка 1 000 школьников. Занятие было приурочено к Международному дню борьбы с кибербуллингом, поэтому и темой виртуального урока стал «Кибербуллинг: как защитить себя и других». Лекцию подросткам прочитал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз SolarAURA ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») Александр Вураско.

Юрий Солдатенков, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Наша миссия как национального провайдера — сделать пребывание в интернете комфортным и безопасным для всех. Вот почему мы уделяем пристальное внимание просветительской работе, особенно среди школьников. Конечно, у “Ростелекома” есть сервисы для обеспечения безопасной работы в Сети, например, “Родительский контроль”, который позволяет взрослым отслеживать действия ребенка в виртуальном мире, блокирует нежелательный контент. Но даже лучшие технологии не заменят живого общения и открытого обсуждения проблем».

Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз SolarAURA ГК «Солар»:

«В ходе лекции мы с ребятами затронули важные моменты онлайн-общения. Школьники научились определять, когда собеседник переходит границы и его высказывания становятся агрессивными и оскорбительными. Узнали о важных шагах, которые нужно предпринять подростку, если он стал жертвой или свидетелем травли. Также мы обсудили, как можно защитить себя и своих друзей от кибербуллинга. Радует, что наши рекомендации получили такой живой отклик у детей».

В адрес спикера поступило не менее трех десятков вопросов. Дети активно делились историями виртуальной травли, с которыми пришлось столкнуться им самим или их друзьям. В финале общения юные слушатели пришли к единогласному выводу: общаться онлайн, так же, как и вживую, нужно уважительно. При этом важно защищать себя и поддерживать других в сложных ситуациях.

По данным исследований, более половины российских пользователей сталкивались с проявлениями агрессии в Сети, причем треть из них сами становились жертвами травли.

***
 
«Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервисWink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.

«Ростелеком» - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

Реклама. ПАО "Ростелеком". ИНН 7707049388
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.