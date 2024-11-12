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17:31, 12 ноября 2024 года «Ростелеком» и Солар помогли школьникам ЦФО обезопасить себя от травли в интернете 11 ноября «Ростелеком» и Солар, архитектор комплексной кибербезопасности, организовали онлайн-лекцию для учеников 7-8 классов, проживающих в регионах Центрального федерального округа.



Фото: ПАО «Ростелеком»

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«Ростелеком» и Солар помогли школьникам ЦФО обезопасить себя от травли в интернете. 11 ноября «Ростелеком» и Солар, архитектор комплексной кибербезопасности, организовали онлайн-лекцию для учеников 7-8 классов, проживающих в регионах Центрального федерального округа. В мероприятии по видеосвязи приняли участие порядка 1 000 школьников. Занятие было приурочено к Международному дню борьбы с кибербуллингом, поэтому и темой виртуального урока стал «Кибербуллинг: как защитить себя и других». Лекцию подросткам прочитал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз SolarAURA ГК «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома») Александр Вураско.



Юрий Солдатенков, директор макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:



«Наша миссия как национального провайдера — сделать пребывание в интернете комфортным и безопасным для всех. Вот почему мы уделяем пристальное внимание просветительской работе, особенно среди школьников. Конечно, у “Ростелекома” есть сервисы для обеспечения безопасной работы в Сети, например, “Родительский контроль”, который позволяет взрослым отслеживать действия ребенка в виртуальном мире, блокирует нежелательный контент. Но даже лучшие технологии не заменят живого общения и открытого обсуждения проблем».



Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз SolarAURA ГК «Солар»:



«В ходе лекции мы с ребятами затронули важные моменты онлайн-общения. Школьники научились определять, когда собеседник переходит границы и его высказывания становятся агрессивными и оскорбительными. Узнали о важных шагах, которые нужно предпринять подростку, если он стал жертвой или свидетелем травли. Также мы обсудили, как можно защитить себя и своих друзей от кибербуллинга. Радует, что наши рекомендации получили такой живой отклик у детей».



В адрес спикера поступило не менее трех десятков вопросов. Дети активно делились историями виртуальной травли, с которыми пришлось столкнуться им самим или их друзьям. В финале общения юные слушатели пришли к единогласному выводу: общаться онлайн, так же, как и вживую, нужно уважительно. При этом важно защищать себя и поддерживать других в сложных ситуациях.



По данным исследований, более половины российских пользователей сталкивались с проявлениями агрессии в Сети, причем треть из них сами становились жертвами травли.



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«Ростелеком» - крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.



Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет 12,6 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервисWink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков.



«Ростелеком» - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.



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