Из-за теплой погоды сезон вируса Коксаки в Орловской области затянулся до ноября
В регионе также циркулируют энтеровирусы.
В Орловской области благодаря теплой осени сезон вируса Коксаки продлился до ноября. Это энтеровирусная инфекция, которая хорошо знакома медикам и, как правило, активно распространяется в теплое время года.
У взрослых и школьников уже есть популяционный иммунитет. Однако у детей, которые сталкиваются с вирусом Коксаки впервые, могут возникнуть серьезные симптомы.
В настоящее время в регионе также циркулируют местные энтеровирусы. Завозных случаев Коксаки не зафиксировано. В ситуации разбиралась Елена Литинская.