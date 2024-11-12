Главная » Новости



21:00, 12 ноября 2024 года Из-за теплой погоды сезон вируса Коксаки в Орловской области затянулся до ноября В регионе также циркулируют энтеровирусы.







В Орловской области благодаря теплой осени сезон вируса Коксаки продлился до ноября. Это энтеровирусная инфекция, которая хорошо знакома медикам и, как правило, активно распространяется в теплое время года.



У взрослых и школьников уже есть популяционный иммунитет. Однако у детей, которые сталкиваются с вирусом Коксаки впервые, могут возникнуть серьезные симптомы.



В настоящее время в регионе также циркулируют местные энтеровирусы. Завозных случаев Коксаки не зафиксировано. В ситуации разбиралась Елена Литинская.





Елена Литинская





