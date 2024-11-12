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20:28, 12 ноября 2024 года

Жительницы орловского села обеспечивают бойцов маскировочными сетями

Каждый день они проводят за работой не менее четырех часов.



Волонтерские сети также прочны, как и маскировочные, которые на передовой уже называют "орловскими". Каждый день жительницы села Ясная Поляна проводят по четыре часа за станком, чтобы обеспечить защиту нашим воинам. Сейчас на передовой находятся 39 мужчин из Луначарского поселения Урицкого района Орловской области.

С приближением зимы на фронте все больше ощущается необходимость сливаться с ландшафтом - как бойцам, так и технике. Для этого нужны маскировочные сети. Мария Семак расскажет о том, какую ткань выбирают волонтеры и какие методы используют, чтобы процесс плетения проходил быстрее.


Мария Семак
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