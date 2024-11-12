Журналистов Орловской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «ПРО газ»
Работы принимаются до 31 августа 2025 года, а лучшие будут выбраны в шести номинациях.
Фото: архив "Вести-Орел"
Компания «Газпром межрегионгаз» объявила о старте Всероссийского конкурса «ПРО газ» на лучшую публикацию по темам газоснабжения и газификации.
В конкурсе смогут принять участие профессиональные журналисты и авторы, которые выпустили материалы о газификации и догазификации с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года. Работы принимаются до 31 августа 2025 года, а лучшие будут выбраны в шести номинациях:
- лучший видеосюжет на телевидении и видеохостингах,
- лучшая публикация в печати,
- лучшая публикация в информационных агентствах,
- лучшая статья в интернет-издании,
- материал в соцсетях и блогах,
- лучший радиоматериал.
Оценивать работы будет жюри под председательством генерального директора компании Сергея Густова. Победителей объявят осенью 2025 года на Петербургском международном газовом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.