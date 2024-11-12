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16:29, 12 ноября 2024 года

Журналистов Орловской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «ПРО газ»

Работы принимаются до 31 августа 2025 года, а лучшие будут выбраны в шести номинациях.

Фото: архив "Вести-Орел"

Компания «Газпром межрегионгаз» объявила о старте Всероссийского конкурса «ПРО газ» на лучшую публикацию по темам газоснабжения и газификации.

В конкурсе смогут принять участие профессиональные журналисты и авторы, которые выпустили материалы о газификации и догазификации с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года. Работы принимаются до 31 августа 2025 года, а лучшие будут выбраны в шести номинациях:

- лучший видеосюжет на телевидении и видеохостингах,
- лучшая публикация в печати,
- лучшая публикация в информационных агентствах,
- лучшая статья в интернет-издании,
- материал в соцсетях и блогах,
- лучший радиоматериал.

Оценивать работы будет жюри под председательством генерального директора компании Сергея Густова. Победителей объявят осенью 2025 года на Петербургском международном газовом форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Прием заявок на участие и конкурсных работ будет осуществляться до 31 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.
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