Жители Орла смогут попробовать продукцию местных производителей
В городе запланировано несколько дегустаций.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орле состоится дегустация продуктов местных производителей. Все желающие смогут попробовать вкусные колбасные изделия, молочные продукты и мясные полуфабрикаты. Дегустации пройдут с 13 по 15 ноября в рамках Российской недели качества.
- 13 ноября орловскую продукцию можно будет попробовать с 12.00 по адресу: улица Комсомольская, 13А;
- 14 ноября орловцев ждут с 16:00 по адресу: улица Комсомольская, 242;
- 15 ноября дегустация начнется с 16:00 на улице Фомина, 9.