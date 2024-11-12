В Орловской области отменили режим ЧС в сельском хозяйстве
Он вводился из-за засухи.
Замгубернатора Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов подписал документ о признании утратившим силу постановления о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации в агропромышленном комплексе. Документ опубликован на региональном информационном портале.
Режим ЧС в сельском хозяйстве вводился 30 сентября из-за аномальной засухи. Это позволило аграриям проще получить компенсационные выплаты.