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17:37, 12 ноября 2024 года В Орле состоится фестиваль по шахматам "Тургеневская осень" Турнир пройдет в течение трех дней.



Фото: архив

В шахматно-шашечной школе Орла 22-24 ноября состоится фестиваль по быстрым шахматам "Тургеневская осень".



В пятницу, 22 ноября, партии пройдут с 17:30 до 20:30, в субботу и воскресенье 23-24 ноября - с 15:00 до 18:00. На партию дается 15 минут с добавлением за ход десяти секунд.



В день запланировано по три игры. Возрастных ограничений нет, приглашаются все желающие.





Сергей Силаев





