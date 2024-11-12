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17:37, 12 ноября 2024 года
В Орле состоится фестиваль по шахматам "Тургеневская осень"Турнир пройдет в течение трех дней.
Фото: архив
В шахматно-шашечной школе Орла 22-24 ноября состоится фестиваль по быстрым шахматам "Тургеневская осень".
В пятницу, 22 ноября, партии пройдут с 17:30 до 20:30, в субботу и воскресенье 23-24 ноября - с 15:00 до 18:00. На партию дается 15 минут с добавлением за ход десяти секунд.
В день запланировано по три игры. Возрастных ограничений нет, приглашаются все желающие.
Сергей Силаев
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