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17:57, 12 ноября 2024 года Орловцы подобрали оригинальные подарки на арт-ярмарке "Кладенец" Свои творения представили порядка 60 мастеров.







В Орле снова прошла арт-ярмарка "Кладенец". Свои творения представили порядка 60 мастеров.



Для гостей организовали мастер-классы по традиционным и современным ремеслам.



На прилавках можно было найти все: от сувениров до новогодних игрушек.



Такая арт-ярмарка в нашем городе проходит в пятый раз.

Дарья Зотова, соорганизатор арт-ярмарки "Кладенец": "Мы стараемся держать промежуток между событиями около двух-трех месяцев. Этого достаточно, чтобы публика соскучилась, а мастера наработали новую продукцию".





Эва Стасюлевич





