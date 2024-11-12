Орловцы подобрали оригинальные подарки на арт-ярмарке "Кладенец"
Свои творения представили порядка 60 мастеров.
В Орле снова прошла арт-ярмарка "Кладенец". Свои творения представили порядка 60 мастеров.
Для гостей организовали мастер-классы по традиционным и современным ремеслам.
На прилавках можно было найти все: от сувениров до новогодних игрушек.
Такая арт-ярмарка в нашем городе проходит в пятый раз.
Дарья Зотова, соорганизатор арт-ярмарки "Кладенец":"Мы стараемся держать промежуток между событиями около двух-трех месяцев. Этого достаточно, чтобы публика соскучилась, а мастера наработали новую продукцию".