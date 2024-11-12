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16:56, 12 ноября 2024 года Орловцам напомнили правила возврата покупок в маркетплейсах Сегодня почти 40% жителей региона делают покупки через приложения.







Орловцы все чаще предпочитают маркетплейсы обычным магазинам. Об этом говорят цифры: почти 40% жителей региона делают покупки через приложения. Оборот виртуального рынка составил более 150 миллиардов рублей.



Покупают чаще одежду, обувь и косметику, далее идут техника и телефоны. Но как часто приходится оформлять возврат и каковы основные причины для этого? В тему погрузилась Анастасия Миносьян.





Анастасия Миносьян





