Орловцам напомнили правила возврата покупок в маркетплейсах
Сегодня почти 40% жителей региона делают покупки через приложения.
Орловцы все чаще предпочитают маркетплейсы обычным магазинам. Об этом говорят цифры: почти 40% жителей региона делают покупки через приложения. Оборот виртуального рынка составил более 150 миллиардов рублей.
Покупают чаще одежду, обувь и косметику, далее идут техника и телефоны. Но как часто приходится оформлять возврат и каковы основные причины для этого? В тему погрузилась Анастасия Миносьян.