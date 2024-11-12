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12:03, 12 ноября 2024 года Сильная магнитная буря может повлиять на самочувствие орловцев О космической активности 12 ноября сообщили ученые.



Фото: архив "Вести-Орел"

Во вторник, 12 ноября, Земля вновь столкнется с сильной магнитной бурей. Индекс мощности составит четыре балла из девяти. На пике мощность может достигнуть пяти баллов.



Пиковые значения будут наблюдаться в первой половине дня, затем волнение начнет утихать. КП-индекс к 18:00 снизится до двух баллов и останется на этом же уровне до конца суток.



Во время магнитной бури орловцы могут почувствовать недомогание, скачки давления.





Сергей Силаев





