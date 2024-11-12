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12:54, 12 ноября 2024 года

В Орловской области изменятся цены на железнодорожные билеты

Ставки повысят с 1 декабря.

Фото: архив

"РЖД" удалось добиться принятия предложений по индексации тарифов на 2025 год. Тарифы на грузовые и пассажирские перевозки вырастут с 1 декабря на 13,8% и 11,6% соответственно. Об этом сообщает "Коммерсант".

Проект распоряжения об индексации тарифов на железнодорожные перевозки грузов и пассажиров на 2025 год подготовила ФАС. Согласно проекту, тарифы проиндексируют одномоментно. Ранее рассматривался вариант двухэтапной индексации с 1 ноября либо одномоментной – с 1 января.

На 11,6% будут проиндексированы тарифы на пассажирские перевозки в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонах). В нерегулируемом — купе, СВ и вагоны класса люкс — Федеральная пассажирская компания (принадлежит ОАО РЖД) также проиндексирует их на 11,6% по своему решению, - пишет издание.

Пока что жители региона имеют возможность приобрести билеты по старым ценам.


Сергей Силаев
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