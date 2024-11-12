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15:34, 12 ноября 2024 года Орловские аграрии соберут 4,6 миллиона тонн зерновых и масличных культур Такой урожай ожидается в 2024-м году.





В 2024-м году в Орловской области ждут урожай зерновых и масличных культур на уровне в 4,6 миллиона тонн, в том числе 3,6 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. Об этом сообщает региональный информационный портал.



Предварительно, аграрии соберут порядка 2,3 миллиона тонн сахарной свеклы и 69 тысяч тонн картофеля.



Также в регионе завершен сев озимых. Его площадь составила 425 тысяч гектаров, в том числе 329 тысяч зерновых культур и 96 тысяч рапса.





Артем Ежаков





