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10:50, 12 ноября 2024 года Скончалась руководитель орловского ансамбля "Каравай" Светлана Чабан Ее не стало на 60-м году жизни.





Заслуженный работник культуры РФ и руководитель орловского фольклорного ансамбля "Каравай" Светлана Чабан скончалась на 60-м году жизни. Об этом рассказали в департаменте культуры Орловской области.

"В памяти коллег и многочисленных учеников Светлана Николаевна навсегда останется человеком большой души, мудрым и чутким наставником, добрым и верным другом, истинным профессионалом своего дела, посвятившим всю свою жизнь творчеству", — отметили в департаменте культуры. Ансамблю "Каравай" Светлана Чабан отдала больше 30 лет своей жизни, руководя им с момента основания. Коллектив много гастролировал, быстро стал известен, а в 2013 году стал победителем конкурса "Голоса России".



Коллектив ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Светланы Чабан.







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Артем Ежаков





