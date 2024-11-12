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10:50, 12 ноября 2024 года

Скончалась руководитель орловского ансамбля "Каравай" Светлана Чабан

Ее не стало на 60-м году жизни.


Заслуженный работник культуры РФ и руководитель орловского фольклорного ансамбля "Каравай" Светлана Чабан скончалась на 60-м году жизни. Об этом рассказали в департаменте культуры Орловской области.
"В памяти коллег и многочисленных учеников Светлана Николаевна навсегда останется человеком большой души, мудрым и чутким наставником, добрым и верным другом, истинным профессионалом своего дела, посвятившим всю свою жизнь творчеству", — отметили в департаменте культуры.
Ансамблю "Каравай" Светлана Чабан отдала больше 30 лет своей жизни, руководя им с момента основания. Коллектив много гастролировал, быстро стал известен, а в 2013 году стал победителем конкурса "Голоса России".

Коллектив ГТРК "Орел" выражает соболезнования родным и близким Светланы Чабан.



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Артем Ежаков
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