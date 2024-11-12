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12:26, 12 ноября 2024 года Орловцы в среднем платят за ипотеку более 67 тысяч рублей Такую цифру получили федеральные эксперты.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Центр экономических исследований "РИА Рейтинг" подготовил исследование, в котором рассчитано соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат российских регионов. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области в это исследование не вошли из-за отсутствия данных.



Эксперты заявили, что самое благоприятное соотношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих в 2024 году сложилось в Чукотском, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. В конце списка оказались Северная Осетия, Дагестан и Калмыкия.



Орловская область заняла 72 место в общем рейтинге. Отношение ипотечного платежа к средней зарплате двух работающих орловцев составило 73,6%. Размер одного платежа составляет 67,4 тысячи рублей при среднем размере кредита в 3,2 миллиона рублей.





Сергей Силаев





