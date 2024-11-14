Главная » Новости



10:26, 12 ноября 2024 года Эдуард Трояновский анонсировал открытие "Академии бокса" в Орле Начало работы школы запланировано на декабрь.





"Академия бокса Эдуарда Трояновского" готовится к открытию. На своей странице в "ВКонтакте" знаменитый боксер показал ход работ на объекте. По его словам, они практически на финише.



Трояновский анонсировал открытие "Академии бокса" на декабрь.

"В планах – в начале декабря еще одному спортивному пространству на Орловщине быть!", – отметил Трояновский.





Артем Ежаков





