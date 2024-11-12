вторник 12.11.2024 15:43:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

14:03, 12 ноября 2024 года

Орловские спасатели освободили из ловушек двух пенсионерок и кошку

Минувшие сутки вышли относительно спокойными для сотрудников МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

11 ноября орловские сотрудники МЧС выезжали на вызовы 15 раз, причем всего два из них касались пожаров. 13 раз приходилось выезжать на различные происшествия и помощь населению, сообщили в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства.

За сутки спасатели помогли двум пенсионеркам освободиться из квартир. В полдень на улице 5-го Августа в Орле пожарные через окно зашли в жилье и передали пенсионерку, которая упала и не могла сама встать, врачам скорой помощи. Уже ближе к полуночи похожий вызов пришел с Московского шоссе. Спасатели открыли дверь слесарным инструментом и передали бабушку медикам для срочной госпитализации.

Не обошлось и без помощи животным. Утром в 1-м микрорайоне Мценска в оконной раме застряла кошка. Спасатели достали четверолапую из западни.


Артем Ежаков
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.