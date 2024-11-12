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14:03, 12 ноября 2024 года Орловские спасатели освободили из ловушек двух пенсионерок и кошку Минувшие сутки вышли относительно спокойными для сотрудников МЧС.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

11 ноября орловские сотрудники МЧС выезжали на вызовы 15 раз, причем всего два из них касались пожаров. 13 раз приходилось выезжать на различные происшествия и помощь населению, сообщили в пресс-службе регионального управления чрезвычайного ведомства.



За сутки спасатели помогли двум пенсионеркам освободиться из квартир. В полдень на улице 5-го Августа в Орле пожарные через окно зашли в жилье и передали пенсионерку, которая упала и не могла сама встать, врачам скорой помощи. Уже ближе к полуночи похожий вызов пришел с Московского шоссе. Спасатели открыли дверь слесарным инструментом и передали бабушку медикам для срочной госпитализации.



Не обошлось и без помощи животным. Утром в 1-м микрорайоне Мценска в оконной раме застряла кошка. Спасатели достали четверолапую из западни.





Артем Ежаков





