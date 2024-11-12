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11:28, 12 ноября 2024 года В Орле с Московского шоссе на Михалицына разрешили левый поворот с двух рядов Знак уже установлен.





Установлен новый знак, который разгрузит пробку на повороте на улицу Михалицына в Орле.



Теперь с Московского шоссе можно повернуть налево с двух рядов, а не с одного. Дорожная разметка пока не подготовлена к нововведению.



На этом перекрестке, по мнению автовладельцев в комментариях в соцсетях, новый знак был нужен уже давно.







