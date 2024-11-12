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13:38, 12 ноября 2024 года Центр "В добрые руки" в октябре помог 500 орловским семьям Раздали свыше девяти тысяч предметов одежды и бытовых принадлежностей.



Фото: архив "Вести-Орел"

В октябре более пятисот орловских семей получили помощь от центра нужных вещей "В добрые руки". Раздали свыше девяти тысяч предметов одежды и бытовых принадлежностей.



Также центр активно занимается поставкой гуманитарных грузов во временные пункты размещения вынужденных переселенцев, дома-интернаты и другие социальные учреждения.



Недавно в центре прошла модернизация выставочного зала, что повысило комфорт и удобство для посетителей. Также в складском помещении был установлен погрузочный терминал с лебедкой.





Всеволод Трифонов





