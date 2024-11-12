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9:54, 12 ноября 2024 года

В Орловской области четыре человека не смогли сдать ЕГЭ

Двое сейчас учатся в профессиональных учебных заведениях, а другие пошли работать.


Орловские школьники с каждым годом лучше справляются с ЕГЭ. Однако четверым одиннадцатиклассникам летом не удалось пройти испытания и получить школьный аттестат.

Два выпускника, не получивших аттестаты за курс средней школы, сейчас учатся в профессиональных учебных заведениях, другие пошли работать.
Татьяна Патова и. о. руководителя департамента образования Орловской области: "В этом году отмечается рост результатов ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла: это физика, химия, биология, профильная математика, стабильные результаты выпускников по истории, литературе, базовой математике, географии".
Если же анализировать общую статистику, 85% ребят становятся студентами вузов, абсолютное большинство из них учатся на бюджете.


Анастасия Миносьян
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