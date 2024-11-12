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16:33, 12 ноября 2024 года Под Орлом водитель завел машину в бурьян и попал на больничную койку ДТП случилось вечером 11 ноября.





В пятом часу вечера 11 ноября на автодороге "Болхов – Орел – Витебск" случилось ДТП с пострадавшим. По информации регионального управления ГАИ, 67-летний водитель "четверки" ехал со стороны Хотынца в направлении Знаменского, не справился с управлением и съехал с дороги.



Травмы водителя потребовали госпитализации.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области случилось 21 ДТП, пострадали четыре человека.





Артем Ежаков





