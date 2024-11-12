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9:34, 12 ноября 2024 года В Орле пенсионер оказался под колесами "девятки" в паре метров от перехода ДТП случилось на улице Комсомольской.



Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

В шестом часу вечера 11 ноября в районе дома №356 по улице Комсомольской 68-летний мужчина оказался под колесами "девятки". Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по Орловской области, пенсионер переходил дорогу в неустановленном для этого месте буквально в паре метров от "зебры".



Скорая увезла пешехода в клиническую больницу. Госпитализация ему не понадобилась.





Артем Ежаков





