Главная » Новости



19:31, 11 ноября 2024 года Ливенский завод отремонтировал насос для Троицкого района ЛНР Специалисты провели провели полный ремонт оборудования для подачи воды в котельной.





Орловщина продолжает помогать подшефному Троицкому району ЛНР. Завод "Ливгидромаш" отремонтировал оборудование для подачи воды в котельной.



Сломанный насос отправили в Орловскую область еще в начале отопительного сезона. Ливенцы провели полный ремонт.



Также специалисты в сфере ЖКХ оказывают содействие по различным вопросам. В этом году регион помог отремонтировать здание МФЦ в районе и детский сад на 170 детей.





Всеволод Трифонов





