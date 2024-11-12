Главная » Новости



20:00, 11 ноября 2024 года Орловцам напомнили, как выбрать качественную "незамерзайку" Приобретение стеклоомывающей жидкости входит в перечень подготовки машины к зиме.







Орловские автолюбители уже меняют летние шины на зимние. Подготовка к холодному сезону включает в себя и покупку стеклоомывающей жидкости – в народе "незамерзайки".



Выбирать нужно с умом – содержимое канистры может оказаться вредным для здоровья. На что стоит обратить внимание при покупке, разбирался Владимир Маряшин.





Владимир Маряшин





