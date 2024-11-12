Ферма в Урицком районе добилась ежедневного надоя в пять тонн молока

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20:40, 11 ноября 2024 года
Ферма в Урицком районе добилась ежедневного надоя в пять тонн молокаЭто крупнейшее хозяйство в муниципальном образовании.
Самая крупнейшая ферма Урицкого района насчитывает тысячу голов крупного рогатого скота. Из них более трехсот – молочные коровы. Оборот – пять тонн молока в сутки.
Качество продукта – результат работы целого коллектива, от ветеринара до доярки. На ферме побывала наш корреспондент Мария Семак.
Мария Семак
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