Орловский ювелир упростил работу и увеличил прибыль благодаря социальному контракту
На деньги государства он купил специальный станок.
В Орловской области продолжается программа "социального контракта". Только в 2024-м году этой мерой поддержки воспользовались более тысячи человек. Главное условие для заключения – среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума.
Герой сюжета Татьяны Тимохиной – ювелир Мхитар Азарян – смог купить станок, который не только облегчил работу и повысил ее качество, но и принес хорошую прибыль.