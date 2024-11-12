Главная » Новости



8:45, 12 ноября 2024 года Орловский ювелир упростил работу и увеличил прибыль благодаря социальному контракту На деньги государства он купил специальный станок.







В Орловской области продолжается программа "социального контракта". Только в 2024-м году этой мерой поддержки воспользовались более тысячи человек. Главное условие для заключения – среднедушевой доход семьи должен быть ниже прожиточного минимума.



Герой сюжета Татьяны Тимохиной – ювелир Мхитар Азарян – смог купить станок, который не только облегчил работу и повысил ее качество, но и принес хорошую прибыль.





Татьяна Тимохина





